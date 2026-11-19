Актриса с 2024 года обручена с музыкантом Кириллом Поповичем

Автор: Коваленко Наталья

Украинская актриса Виктория Булитко поделилась с подписчиками подборкой новых снимков со своим женихом, музыкантом Кириллом Поповичем. Влюбленные устроили фотосессию, в которой объединили романтику и фирменное чувство юмора.

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43-летняя звезда «Дизель Шоу» примерила соблазнительный образ с сетчатыми колготками, черным платьем с кружевом и туфлями на каблуках. На нескольких кадрах Виктория игриво закинула ноги на любимого. Еще на одном фото Кирилл целовал плечо невесты.

В подписи Булитко и Попович обратились к фанам с напоминанием о том, как важно делать фото, не дожидаясь особых дат.

«Иногда одна фотография может рассказать намного больше, чем длинный текст. Она сохраняет моменты, к которым хочется возвращаться снова и снова. Фотографируйтесь, не ждите особого повода и оставляйте себе больше счастливых воспоминаний. Ведь время идет, а фото помогают его остановить хотя бы на мгновение», — написала пара в инстаграме.

Напомним, Виктория Булитко и Кирилл Попович объявили о помолвке еще в январе 2024 года. Влюбленные также создали совместный музыкальный дуэт «METELyK».

Виктория Булитко показала новую фотосессию с женихом instagram.com/metelyk_music

Виктория Булитко показала новую фотосессию с женихом instagram.com/metelyk_music

Виктория Булитко показала новую фотосессию с женихом instagram.com/metelyk_music

Виктория Булитко показала новую фотосессию с женихом instagram.com/metelyk_music