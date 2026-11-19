Офис генпрокурора готовит экстрадицию

Автор: Коваленко Наталья

В Италии правоохранители задержали скандального украинского блогера и предпринимателя Александра Слобоженко, который находился в международном розыске.

По данным итальянского издания RiminiToday, задержание 28-летнего основателя компании Traffic Devils состоялось 17 ноября в курортном городе Риччоне вблизи Римини.

Читай также: Бывший друг Уилла Смита подал на него в суд из-за сексуальных домогательств

Слобоженко попал в поле зрения местной полиции утром 17 ноября, когда зарегистрировался в одном из отелей Риччоне. Поскольку на блогера действовало «красное уведомление» Интерпола, направленное украинским бюро еще в июле 2026 года, информация о его заселении мгновенно поступила правоохранителям Римини.

Оперативники прибыли в отель, идентифицировали задержанного и доставили его в отделение полиции. После оформления необходимых процедур блогера поместили в тюрьму «Касетти», где он будет ожидать решения суда об экстрадиции в Украину.

В Украине Александру Слобоженко инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализацию имущества, полученного преступным путем. По данным Бюро экономической безопасности и Офиса генерального прокурора, в течение 2020–2023 годов блогер заработал более 1 миллиарда гривен на арбитраже трафика — в частности через продвижение платформ азартных игр, ставок и контрафактных товаров. Чтобы скрыть доходы, использовались иностранные платежные системы, криптокошельки и нелегальные обменники, вследствие чего бюджет недополучил более 213 миллионов гривен налогов и военного сбора. Незаконно полученные средства Александр легализовал через покупку пяти объектов элитной недвижимости в Киеве, а также 17 люксовых автомобилей и мотоциклов, на часть которых детективы БЭБ ранее наложили арест. Кроме того, он фигурировал в делах, связанных с уклонением от военной службы в Украине.