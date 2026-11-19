Лучшие и худшие дни для покупок в декабре 2026

Автор: Мельник Анна

Декабрь — время больших итогов, праздничных распродаж и серьезных финансовых решений. Чтобы крупные приобретения вроде автомобиля, недвижимости или дорогой техники приносили только радость и служили долгие годы, при планировании сделок многие желают заглянуть в лунный календарь.

Удачно выбранная дата поможет избежать скрытых дефектов, лишних трат и разочарований.

Лунный календарь покупок на декабрь 2026 года