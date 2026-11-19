Лунный календарь покупок на декабрь 2026 года
Лучшие и худшие дни для покупок в декабре 2026
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Декабрь — время больших итогов, праздничных распродаж и серьезных финансовых решений. Чтобы крупные приобретения вроде автомобиля, недвижимости или дорогой техники приносили только радость и служили долгие годы, при планировании сделок многие желают заглянуть в лунный календарь.
Удачно выбранная дата поможет избежать скрытых дефектов, лишних трат и разочарований.
Лунный календарь покупок на декабрь 2026 года
- Самые благоприятные дни: 12, 18, 19, 20, 22 декабря. Идеальное время для масштабных вложений — покупки квартиры, машины, земельного участка или заключения важных финансовых сделок.
- Хорошие даты: 3, 4, 10, 11, 13, 14, 16, 21, 30 декабря. Отлично подходят для приобретения бытовой техники, гаджетов, мебели и качественных новогодних подарков.
- Нейтральные дни: 1, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31 декабря. Подходят для повседневного шопинга, продуктов и приятных мелочей, но от спонтанных крупных трат лучше воздержаться.
- Не самые удачные числа: 2, 6, 7, 15, 17, 26 декабря. Высок риск переплатить, купить вещь с браком или быстро разочароваться в приобретении.
- Самые неблагоприятные дни: 5, 8, 9 декабря. Постарайтесь полностью отказаться от серьезных покупок и финансовых операций, чтобы не потерять деньги впустую.