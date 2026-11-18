Анна Саливанчук поделилась подробностями изменения массы своего тела.

Анна Саливанчук поделилась результатами своего похудения и назвала нынешнюю массу. Актриса также объяснила, кто стал для нее главной мотивацией для перемен.

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Поводом для откровенности стало 11-летие старшего сына актрисы Глеба, которое мальчик отпраздновал 17 ноября. По этому поводу Анна опубликовала эмоциональное поздравление и вспомнила, как изменилась за годы материнства.

instagram salivanchuk.anna

Публичная персона отметила, что после рождения первенца ее масса составляла 80 килограммов. Сейчас актриса видит на весах 55 килограммов, то есть ей удалось избавиться от 25 килограммов.

Саливанчук подчеркнула, что работала над собой не только для внешности. Важной мотивацией для нее стал сын, ведь актриса стремится быть достойным примером для детей. Она убеждена, что родителям следует постоянно развиваться и совершенствоваться, ведь дети во многом следуют именно их поведению.

instagram salivanchuk.anna

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Анна воспитывает двоих сыновей – Глеба и Никиту. Артистка не скрывает, что материнство включает определенные трудности. Ранее она, в частности, рассказала об изменениях в поведении старшего мальчика, который становится подростком.