Реакция команды актера

Автор: Коваленко Наталья

Голливудский актер Уилл Смит оказался в центре громкого скандала. Бывший близкий друг 58-летней звезды фильма «Люди в черном» Билаал Салаам подал на него иск в суд, обвинив в сексуальном насилии во время вечеринки в 2019 году.

Как пишет TMZ со ссылкой на судебные документы, инцидент якобы произошел на афтепати в Голливуде после премьеры ленты «Аладдин». Истец утверждает, что во время вечеринки снимал видео вместе со Смитом, когда актер начал делать неуместные комментарии о его внешности и странно себя вести, из-за чего Салаам отошел в угол комнаты.

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Далее, по версии Билаала, Смит подошел к нему и схватил за гениталии поверх одежды, удерживая руку около 10 секунд, пока тот не оттолкнул актора. Истец заявляет, что после этого Смит дважды извинялся перед ним — сначала сам, а впоследствии в присутствии своей жены Джады Пинкетт-Смит. Актер якобы объяснял свое поведение алкогольным опьянением и умолял молчать, опасаясь слухов о своей ориентации и разрушения карьеры.

Представители 58-летнего актора категорически отвергли все обвинения и назвали иск откровенной выдумкой. Адвокат Смита напомнил, что Билаал Салаам уже не первый год пытается дискредитировать звездную семью.

«Это заявление является ложным. Этого никогда не было. На протяжении многих лет Билаал Салаам выдвигал возмутительные, непристойные и лживые обвинения против Уилла Смита и его семьи, которые каждый раз отклонялись судом или опровергались. Каждая его новая выдумка абсурднее предыдущей. Мы и в дальнейшем будем решительно оспаривать его ложь в судах», — заявил юрист актора в комментарии для издания.

Will Smith sued by former friend for allegedly grabbing his p*nis, actor's team denies claim. Details: https://t.co/ISYKmTn0Qi https://t.co/VHccpdWxzY — TMZ (@TMZ) November 18, 2026

Стоит отметить, что этот иск появился на фоне другой затяжной судебной тяжбы. В ноябре 2025 года Салаам подал иск на 3 миллиона долларов против Джады, обвинив ее в угрозах физической расправой после скандальной пощечины Уилла Крису Року на церемонии «Оскар-2022». Жена актера также отрицает все обвинения и добивается закрытия дела.