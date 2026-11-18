Пара празднует годовщину свадьбы

Автор: Коваленко Наталья

Зета-Джонс запостила романтическое фото с Дугласом по случаю 26-летия их брака

Голливудские звезды Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас празднуют годовщину брака. По случаю этого события актриса опубликовала в инстаграме романтическое черно-белое фото с мужем.

Читай также: Виточка Зварыч из 14-го сезона «Холостяка» обручилась с военным

На снимке Кэтрин и Майкл в теплых зимних куртках и шапках нежно целуются на фоне океана и заснеженных гор. Кадр был сделан во время семейного путешествия в Антарктиду в январе этого года.

«Я люблю тебя — до края света и обратно! С 26-й годовщиной свадьбы, Майкл! Антарктида, 2026 год», — обратилась к любимому Кэтрин в подписи к архивному кадру.

Напомним, что у звездных супругов двое общих детей — 26-летний Дилан и 23-летняя Кэрис.