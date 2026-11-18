Девушка объявила, что выходит замуж

Автор: Коваленко Наталья

Виточка Зварыч из 14-го сезона «Холостяка» обручилась с военным instagram.com/vi.tochkaa

Участница 14-го сезона шоу «Холостяк» Вита Зварыч, известная зрителям как Виточка, поделилась радостной новостью. Этнолог рассказала в инстаграме, что выходит замуж. Любимый сделал ей предложение руки и сердца, на которое она ответила согласием.

Читай также: Хилари Суэнк ответила на хейт из-за беременности в 52 года

Виточка опубликовала подборку кадров с помолвки. На снимках ее избранник в военной форме стоит на одном колене у реки. Лицо любимого Вита пока решила не показывать публике.

Для особенного дня этнолог выбрала серое пальто с красным поясом с кистями и красное ожерелье. Также телезвезда похвасталась роскошным кольцом с сине-зеленым камнем и кристаллами.

«Стала невестой, такие вот новости», — лаконично прокомментировала перемены в личной жизни Виточка.

Виточка Зварыч из «Холостяка-14» выходит замуж instagram.com/vi.tochkaa

Виточка Зварыч из «Холостяка-14» выходит замуж instagram.com/vi.tochkaa

Виточка Зварыч из «Холостяка-14» выходит замуж instagram.com/vi.tochkaa

Виточка Зварыч из «Холостяка-14» выходит замуж instagram.com/vi.tochkaa

Виточка Зварыч из «Холостяка-14» выходит замуж instagram.com/vi.tochkaa

Виточка Зварыч из «Холостяка-14» выходит замуж instagram.com/vi.tochkaa

Виточка Зварыч из «Холостяка-14» выходит замуж instagram.com/vi.tochkaa