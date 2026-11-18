Джорджина Родригес отправила теплое послание потомку.

Джорджина Родригес – избранница португальского футболиста Криштиану Роналду – поделилась с подписчиками семейным кадром. На фото 31-летняя модель показала особый момент с самой младшей дочерью, 4,5-летней Беллой Эсмеральдой.

Читай также: Хадсон показала ягодицы на отдыхе с детьми в Греции

На фото мать и девочка спят вместе. Маленькая Белла нежно обнимает Джорджину, пока та наслаждается мигом близости с ребенком.

Родригес отметила, что желает навсегда сохранить в памяти такие мгновения. Еще она трижды повторила слова любви в адрес потомка.

instagram georginagio

К слову, у Беллы был брат-близнец Анджело, который умер во время родов. В память о сыне Джорджина сделала татуировку.

Читай также: Макацария поздравил и показал младшую на 17 лет жену в их праздник

Криштиану Роналду воспитывает с любимой пятерых детей: 16-летнего Криштиану-младшего, девятилетних близнецов Эву и Матео, девятилетнюю Алану Мартину и младшую Беллу Эсмеральду.