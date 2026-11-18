Актриса объявила о будущем пополнении в семье в октябре

Автор: Коваленко Наталья

Американская актриса Хилари Суонк, которая недавно ошеломила поклонников новостью об ожидании третьего ребенка в 52 года, резко ответила на критику относительно ее возраста. Во время эфира программы This Morning обладательница двух премий «Оскар» призвала общество «идти в ногу со временем» и подчеркнула, что позднее материнство в современном прогрессивном мире уже давно является абсолютной нормой.

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Хилари продемонстрировала округлившийся животик в коричневом трикотажном платье и отметила, что люди сейчас живут значительно дольше, а женщины все чаще выбирают сначала построение карьеры, а уже потом — создание семьи.

«Пора догонять время! Мы настолько продвинулись в нашем мире: люди живут значительно дольше, и все больше женщин хотят подождать с детьми. Это становится вполне нормальным явлением — рожать позже», — подчеркнула актриса.

Звезда также в шутку сравнила эту беременность с предыдущей, когда в апреле 2023 года в возрасте 48 лет она родила близнецов Айю и Ома от своего мужа Филиппа Шнайдера.

«Носить одного ребенка намного легче, чем двойняшек! С двойней я работала до третьего триместра — по 18 часов в день, имея двух дублеров, потому что они не успевали за графиком. А вот беременная "гериатрическая" леди — справлялась!», — добавила она.

Хилари призналась, что невероятно благодарна судьбе за возможность сначала посвятить себя актерской профессии. По ее словам, карьера долгое время была для нее своеобразным «ребенком», которому она хотела отдавать все время без отвлечений. То же самое касается и жизни сейчас — она просыпается с глубокой благодарностью за то, что у нее есть и успешная работа, и замечательная семья.

Старшие двойняшки Охм и Айя с огромным нетерпением ждут появления младшего братика или сестрички.

«Они постоянно спрашивают: "Когда уже появится ребенок?". Я отвечаю: "На Рождество", так что теперь каждое утро они просыпаются с вопросом: "Уже Рождество?". Они так возбуждены!», — поделилась актриса.

Напомним, что Хилари объявила о беременности уже на седьмом месяце, а на съемочных площадках продолжала работать до 17-й недели.