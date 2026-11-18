Журналистка выходит замуж за военного

Автор: Коваленко Наталья

Известная украинская журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай, которая летом 2026 года объявила о помолвке с любимым-военнослужащим, начала активную подготовку к будущей свадьбе. Блогер обратилась к подписчицам за советами по организации росписи, а также поделилась интересными деталями планирования.

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Рамина опубликовала в инстаграме кадры из фотосессии, где позировала в полупрозрачной кружевной юбке и белом жакете на фоне реки с лебедями. В подписи к снимкам звезда спросила у читательниц своего блога, на чем стоит сосредоточиться во время подготовки и стоит ли брать свадебное платье напрокат, поскольку не представляет, куда его можно будет надеть впоследствии.

«Думаю над тем, каким я вижу роспись (свадьба будет позже, потому что готовиться дольше). Поскольку это у меня впервые, дайте советы подруге, на что стоит тратить деньги, на что нет. На что обратить внимание. Я бы платье точно брала в аренду, куди его потом надеть... по-другому не знаю... очень жду ваших советов. P.S: дорогие бренды, пишу заранее, жених категорически против бартеров. Хочет за все платить», — обратилась к женщинам Эсхакзай.

Рамина Эсхакзай instagram.com/raminalalala

Рамина Эсхакзай instagram.com/raminalalala

Рамина Эсхакзай instagram.com/raminalalala

Под сообщением сразу появилось множество комментариев. В частности, на публикацию отреагировала телеведущая Ольга Фреймут, которая категорически не поддержала идею аренды наряда.

«Не бери платье в аренду, Рамина. Пошей — и оставь детям показать, особенно фату. Поздравляю и радуюсь», — посоветовала Фреймут.

Комментарий Ольги Фреймут

Напомним, что имя своего избранника Рамина не раскрывает. Известно лишь, что он защищает Украину на передовой, прошел путь от пехотинца до Героя Украины и сделал предложение журналистке во время романтического отдыха у океана.