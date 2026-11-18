Лесли Фогель обвинила в смерти дочери ее экс-бойфренда

Автор: Коваленко Наталья

Мать покойной экс-невесты украинского боксера Владимира Кличко, американской актрисы Хайден Панеттьери, впервые откровенно рассказала о причинах своего отсутствия на прощании с дочерью.

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В интервью программе Inside Edition Лесли Фогель подтвердила, что получила приглашение на похороны, однако сознательно решила не приезжать. По словам женщины, отношения с дочерью испортились много лет назад, поэтому она опасалась открытого конфликта с окружением актрисы.

«Я знала, что некоторые из присутствующих хотели верить, будто я ужасная мать, ведь Хайден злилась и делала разные заявления. Я просто не хотела усложнять ситуацию и раскачивать ее. Пожалуй, так было даже к лучшему», — пояснила Фогель.

В последний раз мать и дочь виделись лично осенью 2025 года, а впоследствии поддерживали связь только в переписке. В мае 2026 года в своих мемуарах «Это я: Расплата» Хайден также упоминала об отчуждении от матери, однако признавалась, что все еще надеялась когда-нибудь восстановить их отношения.

Кроме причин своего отсутствия на похоронах, Лесли Фогель поставила под сомнение результаты полицейского расследования, которое признало смерть актрисы несчастным случаем. Женщина убеждена, что ответственность за трагедию лежит на бывшем бойфренде звезды Брайане Хикерсоне, с которым у нее были токсичные отношения с 2018 года и который находился рядом в день ее смерти.

Мать актрисы утверждает, что нашла дома у дочери немало рецептурных препаратов, выписанных на имя Хикерсона, и убеждена, что именно он снова втянул Хайден в зависимость.

На вопрос журналистов, считает ли она мужчину причастным к гибели дочери, Фогель ответила без колебаний: «Безусловно. У меня нет никаких сомнений».

Напомним, что звезда сериалов «Герои» и «Нэшвилл» ушла из жизни 16 августа 2026 года в возрасте 36 лет, а церемония прощания с ней состоялась 19 сентября в калифорнийском Малибу.

Брайан Хикерсон и его брат нашли Панеттьери без сознания в апартаментах в Южной Каролине. Мужчина ввел ей препарат наркан и вызвал скорую, однако медики лишь констатировали смерть.

Расследование с участием Управления по борьбе с наркотиками США установило, что причиной трагедии стала случайная передозировка фентанилом и смесью медикаментов, содержавшихся в таблетках, приобретенных у дилера. В октябре 2026 года полиция закрыла дело, не обнаружив признаков насильственной смерти и не предъявив Хикерсону никаких обвинений.