Какой сериал возглавил рейтинг украинских пользователей

Автор: Коваленко Наталья

Документальный криминальный сериал «Похищение: Натали Холлоуэй» возглавил мировой рейтинг сериалов и телепрограмм стримингового сервиса Netflix за период с 9 по 15 ноября 2026 года. В 2005 году Натали Холлоуэй исчезла на Арубе. Проект прослеживает многолетние поиски, которые привели ее мать к встрече лицом к лицу с предполагаемым убийцей. За эту неделю сериал собрал 7,2 млн зрителей и 14,1 млн часов просмотров.

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На второй строчке расположился второй сезон шпионского триллера. Когда шпионка Хелен пытается привыкнуть к жизни в роли жены премьер-министра, а Сэм сталкивается со смертельным ультиматумом, нападение на Рид втягивает их в отчаянный поиск ответов. За эту неделю проект собрал 6,6 млн зрителей и 34,4 млн часов просмотров.

Третье место занял новый мистическо-драматический сериал «Тело». В хэллоуинскую ночь танцевальный коллектив, состоящий исключительно из девушек, погружается в водоворот католического чувства вины, греховных желаний и призрачных видений, когда одна из инициаций идет наперекосяк. Премьера собрала 5,1 млн зрителей и 37,4 млн часов просмотров.

10 самых популярных сериалов и шоу Netflix в мире за 9 – 15 ноября 2026 года:

«Похищение: Натали Холлоуэй», первый сезон — 7,2 млн зрителей «Черные голуби», второй сезон — 6,6 млн зрителей «Тело», первый сезон — 5,1 млн зрителей «Домик собаки Дузи», первый сезон — 5 млн зрителей «Черные голуби», первый сезон — 3,7 млн зрителей «Власть», первый сезон — 2,9 млн зрителей Raw: 2026 (выпуск за 9 ноября) — 2,4 млн зрителей «Никто этого не хочет», третий сезон — 2,4 млн зрителей «О Мэттью Перри», первый сезон — 1,7 млн зрителей «Дэнни, вперед!», второй сезон — 1,5 млн зрителей

Рейтинг сериалов Netflix за 9 – 15 ноября 2026 года Netflix

В рейтинге украинских пользователей Netflix первое место уверенно занял второй сезон шпионского триллера «Черные голуби».

На вторую строчку сразу после релиза ворвался новый мистический сериал «Тело».

Третью позицию занял долгожданный третий сезон исторической драмы «Императрица». На фоне новых испытаний для ее брака и империи Елизавета становится на путь, который навсегда изменит ее жизнь и будущее Европы.

ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине за 9 – 15 ноября 2026 года:

«Черные голуби», второй сезон «Тело», первый сезон «Императрица», третий сезон «Холостяк», пятнадцатый сезон «Анестезия», первый сезон «Люпен», часть четвертая «Черные голуби», первый сезон «Свет тень», первый сезон «Парочка следователей», третий сезон «Голос страны», четырнадцатый сезон