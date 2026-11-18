Кто из кинозвезд присоединился к актерскому составу

Автор: Коваленко Наталья

Стриминговый сервис Hulu представил официальный трейлер шестого сезона популярного комедийного детектива «Убийства в одном здании». Любимая троица подкастеров впервые покидает пределы нью-йоркского жилого комплекса «Аркония» и отправляется расследовать преступление в Великобритании. Из-за смены локации платформа даже изменила название новых эпизодов на «Убийства в Лондоне».

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В финале пятого сезона стало известно, что новой жертвой убийства стала известная автор тру-крайм подкастов Синда Кэннинг (Тина Фей) — именно та женщина, чьи программы когда-то вдохновили Чарльза, Оливера и Мэйбл на собственные расследования. Перед смертью Синда упала прямо у ворот «Арконии», а детектив Донна Уильямс сообщила троице, что незадолго до трагедии погибшая находилась в Лондоне.

Поняв, что Синда фактически призвала их найти убийцу, детективы-любители пересекают океан. Их ждет мир эксцентричных британских подозреваемых, среди которых — таинственная особа с королевскими корнями и актер, играющий главную роль в британском ремейке сериала Чарльза «Браззос».

В трейлере можно увидеть огромное количество приглашенных знаменитостей. К неизменному трио, Селене Гомес, Стиву Мартину и Мартину Шорту, а также Мерил Стрип и Тине Фей, вернувшимся к своим ролям, присоединились: звезды британского кино Оливия Колман, Дэвид Теннант, Мартин Фримен, Джим Бродбент и Ричард Э. Грант, актрисы сериала «Бриджертоны» Никола Кохлан и Симона Эшли и экс-участница группы Spice Girls Джери Халлиуэлл-Хорнер.

Премьера шестого сезона «Убийств в одном здании» состоится 8 декабря, а новые серии будут выходить по вторникам.