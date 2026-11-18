Игорь Исаков намекнул на службу в ВСУ

Автор: Коваленко Наталья

Муж украинской актрисы и телеведущей Русланы Писанки Игорь Исаков намекнул, что присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. Мужчина поделился в фейсбуке несколькими снимками в военной форме, где позирует среди леса и в окопе.

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Никаких деталей относительно мобилизации, своего подразделения или направления службы предприниматель не добавил. Когда в комментариях одна из подписчиц прямо спросила, находится ли Игорь сейчас на передовой, он ответил: «Пока нет. Не все ВСУ на фронте».

Напомним, что Игорь Исаков и Руслана Писанка поженились в 2012 году и прожили в счастливом браке десять лет. Именно Игорь был рядом с женой в Германии в последние месяцы ее жизни, когда актриса боролась с тяжелым онкологическим заболеванием. Руслана умерла 19 июля 2022 года в возрасте 56 лет.

Муж Русланы Писанки в военной форме facebook.com/igor.isakov.27732