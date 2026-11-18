Исполнитель вышел на связь из больницы

Автор: Коваленко Наталья

Популярный украинский певец Ivan NAVI в новом посте в инстаграме обратился к фанам из больничной палаты. 34-летний исполнитель хитов «Це вона (зірка)» и «Такі молоді», чье настоящее имя Иван Сяркевич, перенес операцию на лице.

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Как написал музыкант, хирургическое вмешательство было плановым, однако решался он на него годами. Причиной стала старая спортивная травма, которую артист получил еще в юности во время занятий боксом. Из-за перелома у певца искривилась носовая перегородка, что со временем начало все сильнее мешать нормальному дыханию. Кроме того, искривление стало причиной постоянного храпа, который изрядно мешал жене певца.

«Когда-то давно, занимаясь боксом, постоянно ездил на соревнования. И однажды мне сломали нос. Со временем начал замечать, что все труднее становится дышать + постоянный храп (жена в восторге от него). Каждый раз откладывал эту операцию на нос, но наконец появилось время и возможность сделать септопластику (мне выравнивали именно перегородку). Впереди восстановление, но главное — двигаться вперед и учиться свободно дышать», — поделился Ivan NAVI под фото с повязкой на носу.