Сын актрисы ждал поздравления от отца в день рождения, но тот так и не позвонил

Автор: Коваленко Наталья

Украинская актриса Анна Саливанчук сделала новое заявление о сложных отношениях с бывшим мужем, народным депутатом Украины Александром Божковым. Поводом для публичного обращения стал 11-й день рождения их старшего сына Глеба, который прошел с высокой температурой и при полном отсутствии внимания со стороны отца.

В своем инстаграме Анна раскритиковала мужчин, которые после развода прекращают участвовать в воспитании собственных детей. По словам Саливанчук, Божков не выходит на связь с сыновьями уже два года.

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Особенно болезненной ситуация стала в день рождения Глеба: мальчик самостоятельно пытался написать и позвонить папе, однако не получил никакого ответа. Несмотря на то, что отец мог видеть новости о болезни сына, никакой реакции с его стороны не последовало.

«К сожалению, в моем случае папа Глеба два года не выходил на связь. И тут на день рождения Глеб пытается ему что-то написать или позвонить — а нет! Даже нельзя сына поздравить с днем рождения, подъехать. Он же видит из сторис, что у него температура. Мне так жаль, что ребенок ждет и говорит: "Как ты думаешь, папа позвонит?". Я говорю, что не знаю», — поделилась актриса.

Анна подчеркнула, что воспитанием, лечением, организацией праздников и решением ежедневных школьных или бытовых проблем она занимается абсолютно сама. Она возмутилась тем, что некоторые отцы не находят даже минуты на простой телефонный разговор с собственными детьми.

«В тот момент, когда ночью я сбиваю температуру, утром везу к врачу, готовлю бульон, заказываю торт, развезти, привезти, родительские чаты, коммуналки, школы, врачи… Вы не представляете, как много всего делает мама. А вы просто игнорируете общение?!», — эмоционально заявила Саливанчук.

Звезда также напомнила об украинском законодательстве. Согласно Конституции Украины, Семейному кодексу и Конвенции ООН о правах ребенка, обязанность заботиться о ребенке и воспитывать его является равной как для матери, так и для отца, независимо от их семейного статуса.

«Ведущая ответственность за качество отношений с детьми лежит именно на родителях. Как в психологическом, так и в правовом поле взрослые являются инициаторами, организаторами и главной опорой этих взаимоотношений», — добавила знаменитость.

Напомним, что Анна Саливанчук и Александр Божков состояли в браке около восьми лет и воспитывают двоих сыновей — Глеба и Никиту. О статусе холостячки актриса сообщила в марте 2024 года, отметив, что развод состоялся еще в мае 2023-го.