Актрису заметили на прогулке с новорожденным малышом

Автор: Коваленко Наталья

Звезда фильма «Дьявол носит Prada» Энн Хэтэуэй в третий раз стала мамой

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй и ее муж, дизайнер ювелирных украшений Адам Шульман, стали многодетными родителями. 44-летняя звезда культовых лент «Дневники принцессы» и «Дьявол носит Prada» родила третьего ребенка.

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Как сообщает TMZ , о пополнении в звездной семье стало известно после того, как папарацци застали Энн во время прогулки по улицам Нью-Йорка. Это был первый публичный выход актрисы с новорожденным ребенком. Малыш находился в слинге-переноске на груди у звездной мамы.

Актриса неспешно прогуливалась по городу в компании подруги и даже остановилась, чтобы приятельница сделала несколько памятных снимков с младенцем.

На данный момент актриса и ее муж не комментировали рождение третьего ребенка официально, поэтому пол и имя малыша остаются в секрете.

Напомним, что Энн Хэтэуэй и Адам Шульман поженились в сентябре 2012 года. Супруги уже воспитывают двоих сыновей — 10-летнего Джонатана, который родился в марте 2016 года, и 6-летнего Джека, появившегося на свет в ноябре 2019-го.