Как подстричься этой зимой

Автор: Мельник Анна

Зимой хочется не только обновить гардероб, но и освежить прическу. В сезоне 2026–2027 в центре внимания — стрижки, которые сохраняют форму, красиво обрамляют лицо и не требуют сложной укладки. Мы собрали три варианта, которые помогут изменить образ и добавить ему актуальности.

1. Стрижка «бабочка»

Длинные волосы с короткими слоями вокруг лица создают эффект объема и легкости. Хороший выбор, если вы хотите сохранить длину, но придать прическе новую форму.

2. Шегги

Многослойная стрижка со рваными кончиками и объемом на макушке. Она добавляет образу непринужденности и особенно выразительно смотрится с челкой.

3. Стрижка с ровным срезом

Волосы одной длины с четкой линией среза выглядят аккуратно и элегантно. Такая форма визуально делает кончики более плотными и ухоженными.