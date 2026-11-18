Какие стрижки будут в моде зимой 2026–2027: три идеи для вдохновения
Как подстричься этой зимой
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Зимой хочется не только обновить гардероб, но и освежить прическу. В сезоне 2026–2027 в центре внимания — стрижки, которые сохраняют форму, красиво обрамляют лицо и не требуют сложной укладки. Мы собрали три варианта, которые помогут изменить образ и добавить ему актуальности.
1. Стрижка «бабочка»
Длинные волосы с короткими слоями вокруг лица создают эффект объема и легкости. Хороший выбор, если вы хотите сохранить длину, но придать прическе новую форму.
2. Шегги
Многослойная стрижка со рваными кончиками и объемом на макушке. Она добавляет образу непринужденности и особенно выразительно смотрится с челкой.
3. Стрижка с ровным срезом
Волосы одной длины с четкой линией среза выглядят аккуратно и элегантно. Такая форма визуально делает кончики более плотными и ухоженными.