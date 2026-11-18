Благоприятные и неблагоприятные дни для маникюра в декабре 2026

Автор: Мельник Анна

Чтобы праздничный дизайн радовал идеальным глянцем и стойкостью до самого боя курантов, при записи к мастеру стоит заглянуть в лунный календарь.

Лунный календарь маникюра на декабрь 2026 года

Самые благоприятные дни: 10, 11, 12, 13, 14 декабря. Идеальное время для любого маникюра, смелых экспериментов с формой и сложного новогоднего дизайна — покрытие продержится максимально долго.

10, 11, 12, 13, 14 декабря. Идеальное время для любого маникюра, смелых экспериментов с формой и сложного новогоднего дизайна — покрытие продержится максимально долго. Хорошие даты: 1, 2, 8, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29 декабря. Отличные дни для обновления покрытия, классического френча и уходовых спа-процедур для рук.

1, 2, 8, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29 декабря. Отличные дни для обновления покрытия, классического френча и уходовых спа-процедур для рук. Нейтральные дни: 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 22, 23, 30, 31 декабря. Визит в салон пройдет спокойно и без сюрпризов, но без особого влияния на рост и прочность ногтей.

3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 22, 23, 30, 31 декабря. Визит в салон пройдет спокойно и без сюрпризов, но без особого влияния на рост и прочность ногтей. Не самое удачное число: 25 декабря. От радикальной смены длины или яркого нового дизайна лучше воздержаться — результат может быстро наскучить.

25 декабря. От радикальной смены длины или яркого нового дизайна лучше воздержаться — результат может быстро наскучить. Самые неблагоприятные дни: 9 и 24 декабря. Поход на маникюр стоит перенести, чтобы избежать повышенной ломкости ногтей, заусенцев и отслоек покрытия.

Стоит помнить, что наука не подтверждает влияние лунных фаз на прочность ногтей или стойкость покрытия, поэтому такой календарь стоит воспринимать скорее как дополнительный ориентир.

Выбирая дату для обновления маникюра, прежде всего опирайтесь на фактическое состояние ногтевой пластины и советы профессионального мастера.