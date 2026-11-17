Татьяна Решетняк рассказала, какая прическа ее любимая.

Tayanna вернулась к любимой более короткой прическе. 42-летняя певица простилась с длинными волосами, сделав удлиненное каре.

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Результатом перевоплощения Татьяна Решетняк поделилась в инстаграм-историях. Исполнительница не скрывала радости от обновленного образа и сказала, что снова с любимой стрижкой.

instagram tayanna_reshetnyak

Еще публичная персона продемонстрировала последствия визита к парикмахеру – обрезки волос на полу.

instagram tayanna_reshetnyak

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Артистка время от времени экспериментирует с внешностью. Однажды она выкрасилась в рыжий. Обновление вида Tayanna продемонстрировала, когда в прошлом году направлялась в Братиславу.