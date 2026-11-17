Джо Баэна показал, как сейчас выглядит бывшая любовница звезды Терминатора.

Джозеф Баэна – 29-летний бодибилдер и внебрачный сын голливудского актера Арнольда Шварценеггера – поделился в фотоблоге редкими кадрами со своей матерью Милдред Патрисией Баеной.

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Женщина, роман с которой в свое время стал причиной распада многолетнего брака актера с Марией Шрайвер, пришла к сыну на ужин.

Джозеф показал, как готовил для родительницы домашнее блюдо. Он решил угостить родственницу стейком с грибным соусом и картофелем. Мужчина снял и готовку, и саму Патти, которая наслаждалась ужином за столом.

instagram joebaena

instagram joebaena

Джозеф и младший сын Шварценеггера от Марии Шрайвер родились с разницей всего в несколько дней. Сам актер долго не догадывался о существовании внебрачного ребенка. По его словам, правда открылась, когда мальчик подрос и стал заметно напоминать отца.

Как ранее рассказывала Патти, о романе узнала именно Мария Шрайвер. Жена актера не смогла простить измену, что в итоге привело к их разрыву.

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Общие дети бывшего губернатора Калифорнии и Шрайвер не поддерживают близких отношений со своим единокровным братом Джозефом.