Актриса поделилась архивным фото в купальнике

Автор: Коваленко Наталья

Ольга Сумская показала себя 19-летней на пляже в Одессе instagram.com/olgasumska

Известная украинская актриса Ольга Сумская опубликовала в соцсети снимок из своей юности. На своей странице в инстаграме в разделе сторис она запостила фото, сделанное почти 40 лет назад на побережье Черного моря.

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На снимке молодая Ольга с распущенными волосами позировала в воде и демонстрировала стройную фигуру в купальнике на фоне пляжа.

«19 лет… Одесса», — лаконично подписала знаменитость.