Злата Огневич поделилась результатами фотосессии в соблазнительном виде.

Злата Огневич поделилась с подписчиками новыми фотографиями, снятыми во время гастролей. Недавно певица отыграла концерты в Чикаго и Лондоне, для которых выбрала несколько эффектных сценических образов.

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В одном из нарядов заслуженная артистка Украины показалась на своей странице в инстаграме. Перед камерой она предстала в черном боди с глубоким декольте, шнуровкой и прозрачными частями. Дополнением к соблазнительному ансамблю стали сетчатые колготки и черные ботфорты.

Огневич также поделилась впечатлениями от недавних встреч с публикой. Она отметила, что получила немало эмоций от общения с поклонниками, и поблагодарила их за поддержку, совместное исполнение песен и теплые объятия. В то же время певица анонсировала следующую особую встречу с поклонниками, которая должна пройти в Праге.

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А вот в октябре Злата Огневич позировала в элегантном образе с ажурными колготами в Киеве.