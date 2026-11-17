Блогкрка запостила домашнє фото

Автор: Коваленко Наталья

Даша Квиткова показала, как украсила елку за полтора месяца до Нового года instagram.com/kvittkova

Популярная украинская блогерша Даша Квиткова решила не ждать новогодних праздников и уже начала украшать квартиру в столице. На своей странице в инстаграме в разделе сторис звезда сети похвасталась роскошной елкой.

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В этом году Квиткова выбрала минималистичный дизайн. Для создания праздничного настроения блогерша обратилась к профессиональным декораторам. Мастера установили пышную искусственную елку и окутали каждую веточку сотнями мелких огоньков. Главным акцентом композиции стала длинная гирлянда.

Интересно, что установкой и декорированием елки дизайнеры занимались тогда, когда самой Даши не было в Киеве. Сейчас блогерша вместе с сыном Львом гостит у родственников в Дюссельдорфе, Германия.

«Друзья, мы у бабушки наслаждаемся временем. А пока нас нет дома, уже установили и украсили нам елку. Такая дома магия», — подписала кадры Квиткова.

Даша Квиткова показала новогоднюю елку instagram.com/kvittkova