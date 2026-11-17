Младшая на 32 года избранница режиссера засветила округлый животик на красной дорожке

Автор: Коваленко Наталья

67-летний Люк Бессон в шестой раз станет отцом

Знаменитый французский кинорежиссер, сценарист и продюсер Люк Бессон готовится к пополнению в семье. 67-летний создатель культовых лент «Леон» и «Пятый элемент» станет отцом в шестой раз. Его 35-летняя возлюбленная, французский адвокат и бывшая телеведущая Сара Сальдманн беременна первенцем.

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Радостную новость влюбленные раскрыли во время совместного выхода в свет на кинофестивале комедии в Монте-Карло, где Бессону вручали престижную награду за выдающийся вклад в кинематограф.

На красную дорожку Сара пришла в свободном черном платье с блестящими рукавами, которое уже не могло скрыть заметно округлившийся животик юриста. Видео со звездной парой обнародовало издание Paris Match в своем инстаграм-аккаунте.

Знакомство Люка Бессона и Сары Сальдманн состоялось осенью 2023 года на съемочной площадке программы «Большие рты» на радиостанции RMC, куда режиссер пришел презентовать свой фильм «Догмен». Вскоре между ними завязался роман, который пара долгое время тщательно скрывала от прессы. Впервые они официально вышли на красную дорожку как пара лишь в октябре 2025 года на Римском кинофестивале во время премьеры новой работы Бессона «Дракула».

Напомним, у Люка Бессона уже есть пятеро детей от предыдущих отношений и браков: дочери Джульетта, Шанна, Талия, Сатин и сын Мао.