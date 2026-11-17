Леони Кассель стала лицом известного бренда

Автор: Коваленко Наталья

Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи рассказала о новом достижении младшей дочери, которая недавно начала модельную карьеру. 16-летняя Леони стала рекламным лицом культового французского дома Roger Vivier, специализирующегося на создании люксовой обуви, сумок и аксессуаров.

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Об этом звездная мама рассказала на своей странице в инстаграме. Моника опубликовала несколько кадров с фотосессии Леони, во время которой девушка примерила темное длинное платье с босоножками на каблуках, а также черно-белое мини-платье с сапогами и сумочкой с зебровым принтом. Также Моника запостила видео, где Леони наблюдает за тем, как дизайнеры создают для нее новый образ.

Напомним, что у Моники Беллуччи и ее бывшего мужа Венсана Касселя есть две общие дочери. Кроме Леони, у них также есть 22-летняя Дева, которая уже стала успешной моделью и актрисой.

Леони Кассель instagram.com/monicabellucciofficiel

Леони Кассель instagram.com/monicabellucciofficiel