Актриса поздравила Глеба с 11-летием

Автор: Коваленко Наталья

Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала подписчикам о важной семейной дате. Во вторник, 17 ноября, ее старшему сыну Глебу исполнилось 11 лет. По этому случаю звездная мама опубликовала в инстаграме подборку кадров с именинником и поделилась размышлениями о его взрослении.

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В своем посте 41-летняя актриса призналась, что предыдущий год жизни сына оказался для нее нелегким из-за раннего начала переходного возраста и резких изменений в характере мальчика. Тем не менее Анна убеждена, что это лишь этап познания взрослого мира, и подчеркнула, что будет любить первенца при любых обстоятельствах.

«Мой Глеб, мой первый сын! Сегодня тебе 11 лет. Если честно, этот твой 10-й год для меня был самый тяжелый. Рановато у тебя начался переходный период. Все 10 лет ты был нежный, мой защитник, а теперь немного колючкой стал. Споришь с учителями, со мной, с бабушкой, но, что самое интересное, потом тебе становится неприятно от этого и ты тихенько можешь плакать из-за того, что непослушный. А это значит, что я воспитала хорошего ребенка, настоящего мужчину... Единственное, что хочу тебе сказать: я тебя люблю всяким — и хорошим, и злым. Обожаю безгранично», — обратилась к сыну Анна.

Также звезда дала сыну несколько жизненных наставлений: всегда оставаться собой, не бояться быть добрым, ценить искренних людей рядом, уважать женщин, держать слово и помнить, что настоящая крутисть человека определяется не брендовыми вещами, а его поступками и навыками.

Саливанчук вспомнила о приключениях, которыми началось праздничное утро. Она поздравила Глеба тортом со свечами со сладкими денежными купюрами. Но после задувания свечей 11-летний мальчик честно признался, что декор с долларами ему не понравился.

Кроме того, праздник омрачило внезапное ухудшение самочувствия именинника. Ночью у него поднялась высокая температура, поэтому вместо школы семья утром отправилась на осмотр к врачу.

«11 лет назад в 1:30 ночи у меня отошли воды, а сегодня у 40-килограммового пацана была температура 39,3. Вот так началось празднование. Мы не в школу, мы к врачу. Сегодня вечером у Глеба небольшое празднование в квест-комнате: он и три друга», — рассказала Саливанчук.

Напомним, Анна Саливанчук самостоятельно воспитывает двоих сыновей, 11-летнего Глеба и 6-летнего Никиту, от бывшего мужа, продюсера и депутата Александра Божкова.

Сын Саливанчук празднует 11-летие instagram.com/salivanchuk.anna