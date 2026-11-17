Пара сыграла свадьбу в Одессе

Автор: Коваленко Наталья

Украинский ресторатор Савва Либкин в четвертый раз женился. Избранницей 65-летнего предпринимателя стала ведущая канала «Интер» и телемарафона «Единые новости» Анастасия Даугуле, которая младше его на 26 лет.

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Первыми свадебными кадрами пары поделилась в инстаграме фотограф Стефания Амамджян. На снимках молодожены позировали на пляже в Одессе и в одном из популярных ресторанов Саввы.

«Свадьба Савелия и Анастасии», — лаконично подписала фотограф.

Отношения Либкина и Даугуле начались задолго до свадьбы. Пара встречалась еще в 2014–2017 годах, однако тогда их роман на расстоянии завершился разрывом с сохранением теплых дружеских отношений. В конце 2025 года телеведущая призналась, что они снова возобновили отношения.

Ранее Савва Либкин был женат на Римме Сокол, жил в гражданском браке с женщиной по имени Елена, состоял в браке с женщиной по имени Лилия, а его третьей официальной женой была журналистка и продюсер Марина Маричева, с которой они развелись в декабре 2023 года после почти трех лет брака. От предыдущих отношений у ресторатора есть четверо дочерей — Юлия, Николь, София и Мия.

Анастасия Даугуле и Савва Либкин instagram.com/stefany.amam

Анастасия Даугуле и Савва Либкин instagram.com/stefany.amam

Анастасия Даугуле и Савва Либкин instagram.com/stefany.amam

Анастасия Даугуле и Савва Либкин instagram.com/stefany.amam

Анастасия Даугуле и Савва Либкин instagram.com/stefany.amam

Анастасия Даугуле и Савва Либкин instagram.com/stefany.amam

Анастасия Даугуле и Савва Либкин instagram.com/stefany.amam

Анастасия Даугуле и Савва Либкин instagram.com/stefany.amam

Анастасия Даугуле и Савва Либкин instagram.com/stefany.amam