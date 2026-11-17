У актрисы есть проблемы из-за гибкости в детстве

Автор: Коваленко Наталья

Американская актриса Тиффани Тиссен рассказала о серьезных проблемах со здоровьем. 52-летняя исполнительница роли Валери Мэлоун в культовом сериале 90-х «Беверли-Хиллз, 90210» призналась, что врачи диагностировали у нее болезненную патологию, из-за которой ей предстоит перенести операцию по замене тазобедренного сустава. Об этом актриса сообщила во время нового выпуска подкаста Breaking Bread with Tom Papa.

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По словам Тиссен, проблемы с суставом стали результатом чрезмерной гибкости в детстве и активных занятий танцами в юности. После консультации с несколькими специалистами актриса узнала точный диагноз — дисплазия тазобедренного сустава (состояние, при котором кости в суставе перестают правильно соединяться друг с другом) и разрыв суставной губы.

«Мне нужно сделать замену тазобедренного сустава — это правда. В юности я занималась танцами, что было хорошо, но у меня разрыв суставной губы — это одна из проблем. Затем, обратившись за вторым мнением к врачу, я узнала... что у меня дисплазия тазобедренного сустава. Так что то, что в детстве я была очень гибкой, теперь вызвало мою нынешнюю проблему. Я слышала, что замена тазобедренного сустава переносится не так тяжело, как операции на коленях или плечах», — поделилась звезда.

В последнее время боль настолько усилилась, что Тиффани вынуждена отказываться от привычных активностей. В частности, ей пришлось прекратить семейные игры в пиклбол, в который она регулярно играла вместе с мужем Брэйди Смитом и их двумя детьми — 16-летней дочерью Харпер и 11-летним сыном Холтом.

«Мы играем всей семьей. Мой врач не говорил, что причина именно в пиклболе, но это точно не идет на пользу. Последние несколько недель я вообще не могу играть, потому что бедро очень сильно болит», — рассказала актриса.

Стоит отметить, что, несмотря на проблемы со здоровьем, Тиссен продолжает активно работать — в прошлом месяце на платформах Disney+ и Freeform состоялась премьера нового сериала «Академия ковена» с ее участием.