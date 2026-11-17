Анна Ризатдинова посетила в Ужгороде заведение отдыха.

Анна Ризадинова показала отдых, включающий спа, сауну и бассейн. Спортсменка устроила фотосессию в одном из спа-комплексов Ужгорода, где продемонстрировала фигуру и отличную физическую форму.

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Для рекламы премиального клуба отдыха 33-летняя олимпийская призерша примерила купальник и позировала в разных уголках заведения.

У бассейна украинская гимнастка продемонстрировала свою фирменную гибкость, сев на шпагат. Для других фотографий Ризадинова показалась со спины на фоне сауны и в воде.

instagram anna_rizatdinova

instagram anna_rizatdinova

instagram anna_rizatdinova

instagram anna_rizatdinova

instagram anna_rizatdinova

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Недавно спортсменка отметила девятый день рождения своего сына Романа. Ранее гимнастка рассказала, что самостоятельно воспитывает потомка, поскольку отец мальчика, бывший народный депутат Александр Онищенко, не участвует в жизни сына.