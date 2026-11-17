Келли Престон умерла от рака груди

Автор: Коваленко Наталья

Джон Траволта признался, готов ли к новым отношениям через 6 лет после смерти жены

Голливудский актер Джон Траволта рассказал о своей личной жизни спустя шесть лет после утраты жены, актрисы Келли Престон. 72-летний звезда фильмов «Бриолин», «Криминальное чтиво» и «Без лица» дал редкий комментарий о новых романтических отношениях во время эфира утреннего шоу Today на телеканале NBC, куда пришел в рамках промотура своего нового фильма «Ноябрь 1963».

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В беседе с ведущим Крейгом Мелвином актер подтвердил, что не закрывает свое сердце для новых чувств. «Что ж, любовь — это все... это часть моей личности, так что открыт ли я для нее? Да», — признался Траволта.

В то же время актер объяснил, что на протяжении последних лет его главным приоритетом были исключительно дети — 26-летняя дочь Элла Блю и 15-летний сын Бенджамин. На момент смерти матери Бенджамину было всего девять лет, поэтому Джон прикладывал максимум усилий, чтобы помочь сыну пережить утрату.

«Вы становитесь одновременно и матерью, и отцом, когда один из родителей уходит», — поделился размышлениями актер, добавив, что много работал над тем, чтобы его семья смогла двигаться дальше.

Джон Траволта и Келли Престон с детьми Getty Images

Несмотря на открытость к новым отношениям, Траволта не стал уточнять, есть ли у него сейчас возлюбленная.

Джон Траволта и Келли Престон познакомились в 1989 году на съемочной площадке ленты «Эксперты», а в 1991 году поженились. Супруги прожили в счастливом браке почти 30 лет — до июля 2020 года, когда 57-летняя актриса ушла из жизни после двухлетней борьбы с раком молочной железы.

У пары родилось трое детей: сыновья Джетт и Бенджамин и дочь Элла. В 2009 году семья пережила страшную трагедию — их старший сын Джетт умер в возрасте 16 лет вследствие эпилептического приступа.