Как исполнительница выглядела в школьном возрасте

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Мика Ньютон поделилась с подписчиками в инстаграме архивным кадром, на котором ее трудно узнать. Артистка, которую фаны привыкли видеть в образе блондинки, показала, как выглядела до популярности.

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В разделе сторис Мика ответила на вопрос, какой у нее естественный цвет волос. Участница Евровидения-2011 рассекретила, что в детстве она была шатенкой. Ньютон опубликовала детское фото, где позировала в ярком разноцветном наряде с темными распущенными волосами на фоне обоев с изображением березовой рощи.

«Вот мой реальный цвет волос. Маленькая Мика», — подписала снимок исполнительница.