Вячеслав Хостикоев и Анастасия Рула объяснили, почему не узаконили отношения

Автор: Коваленко Наталья

Сын Натальи Сумской объяснил, почему до сих пор не женился на любимой после 13 лет вместе instagram.com/khostikoiev

Сын Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева, актер Вячеслав Хостикоев, и его возлюбленная, актриса Анастасия Рула, дали редкое интервью о личной жизни. Пара вместе уже 13 лет, однако не спешит ставить штамп в паспорте.

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В проекте «ЖВЛ представляє» Анастасия призналась, что иногда сталкивается с упреками от своего окружения, что избранник не хочет звать ее замуж. Актриса подчеркнула, что отсутствие брака — это не про нерешительность, а про общее и осознанное решение обоих.

«Это мой выбор. Если бы это не был мой свободный выбор, мы бы не были вместе. Это и мой свободный выбор, и его свободный выбор — быть в таких отношениях, в такой форме брака, в такой форме партнерства. Нам больше нравится партнерство», — объяснила Рула.

Вячеслав добавил, что уже давно воспринимает Анастасию как свою жену. Актер считает, что настоящую семью создают не юридические формальности, а взаимные чувства, поддержка и атмосфера внутри пары.

«Это наша атмосфера, наша семья. Это моя жена. А как мы это официально оформим — это наше дело», — подчеркнул актер.

Роман Хостикоева и Рулы начался после их знакомства на первом курсе театрального института. Сейчас оба работают в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко.