Актер отказался обжаловать наказание за домогательство

Автор: Коваленко Наталья

Французский актер Жерар Депардье официально отказался от дальнейшего обжалования обвинительного приговора по делу о сексуальном насилии. Решение суда от мая 2025 года окончательно вступило в силу, а сама 77-летняя кинозвезда впервые публично признал свою вину и попросил прощения у пострадавших.

Читай также: Сыновья Яремчука раскрыли правду об отношениях с сестрой Марией и разделении наследия отца

В письменном заявлении, которое цитирует издание The Guardian , Депардье отметил, что переосмыслил свое поведение на съемочных площадках и больше не собирается оспаривать вынесенное судом решение.

«Меня признали виновным. Я слышу это и принимаю этот приговор. Поэтому я приношу свои глубокие и искренние извинения тем, кто мог пострадать. На съемочных площадках я долгое время прятался за провокациями и грубым юмором. Я считал, что мои слова и некоторые поступки не имеют последствий. Но они имели, особенно со стороны человека, который когда-то обладал такой властью. Я понял, что принадлежал к миру, которого больше не существует. Поэтому я решил отозвать свою апелляцию», — заявил актер.

Напомним, что в мае 2025 года суд признал Жерара Депардье виновным в сексуальных домогательствах к двум женщинам — 55-летней декоратору и 35-летней ассистентке режиссера. Инцидент произошел в сентябре 2021 года в Париже во время съемок фильма «Зеленые ставни». Тогда во время судебного процесса актер отрицал все обвинения, называя их попыткой уничтожить его репутацию.

Согласно окончательному приговору, актер получил 18 месяцев условного тюремного заключения. Кроме того, суд обязал его выплатить обеим пострадавшим компенсацию на общую сумму 29 040 евро (около 1,45 млн гривен). Имя Депардье также будет внесено во французский национальный реестр лиц, совершивших сексуальные преступления.