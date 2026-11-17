Как юморист и его жена объявили о предстоящем пополнении в семье

Автор: Коваленко Наталья

Известный украинский юморист Валик Михиенко и его жена Анастасия готовятся к пополнению в семье. Меньше чем через полгода после свадьбы пара поделилась с поклонниками радостной новостью об ожидании рождения первенца.

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Трогательное видео с гендер-пати супруги опубликовали в совместном посте в инстаграме. Для раскрытия пола ребенка участник популярного комедийного проекта «Львы на джипе» и его любимая выбрали художественный формат, отказавшись от традиционных воздушных шариков или праздничного торта. Перед будущими родителями стояло полотно, скрытое под серебристой оберткой.

Когда влюбленные вместе сняли обертку, то увидели картину, на которой голубой краской были нарисованы машинки, сердечко, отпечаток детской ладони и слово «Мальчик». Увидев надпись, супруги не смогли сдержать эмоций, крепко обнялись и поцеловались.

Для особого дня Анастасия выбрала длинное атласное платье голубого цвета и белый жакет. А звезда «Лиги смеха» появился на празднике в свитшоте, джинсах и кроссовках. Срок беременности и предварительную дату родов пара пока держит в секрете.

До женитьбы Валик и Анастасия встречались более двух лет. Романтичное предложение руки и сердца комик сделал 3 января 2026 года во время совместного отдыха в Буковеле. А 30 мая 2026 года влюбленные сыграли свадьбу в Киеве в узком кругу самых родных людей и друзей.