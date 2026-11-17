Когда красить волосы в декабре 2026 года

Автор: Мельник Анна

Обновить оттенок волос к новогодним праздникам так, чтобы цвет лег ровно, сиял и долго держался, поможет лунный календарь. Правильно выбранная дата сделает окрашивание максимально стойким и безопасным для локонов, а неподходящий день может привести к тусклости или непредсказуемому результату.

Лунный календарь окрашивания волос на декабрь 2026 года