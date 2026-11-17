Лунный календарь окрашивания волос на декабрь 2026 года
Когда красить волосы в декабре 2026 года
Фото: magnific.com
Обновить оттенок волос к новогодним праздникам так, чтобы цвет лег ровно, сиял и долго держался, поможет лунный календарь. Правильно выбранная дата сделает окрашивание максимально стойким и безопасным для локонов, а неподходящий день может привести к тусклости или непредсказуемому результату.
Лунный календарь окрашивания волос на декабрь 2026 года
- Самые благоприятные дни: 2, 12, 20, 22, 26, 27, 29 декабря. Идеальное время для любых бьюти-экспериментов — от сложного колорирования до кардинальной смены имиджа. Цвет получится насыщенным, а волосы сохранят здоровый блеск.
- Хорошие даты: 1, 3, 5, 6, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 21, 31 декабря. Отлично подходят для тонирования, закрашивания седины и освежения привычного оттенка.
- Нейтральные дни: 8, 23, 25, 28, 30 декабря. Процедура пройдет спокойно и без сюрпризов, но не принесет яркого энергетического обновления.
- Не самые удачные числа: 4, 7, 13, 14, 16, 24 декабря. Пигмент может лечь неравномерно или смыться быстрее обычного — лучше ограничиться легким уходом.
- Самый неблагоприятный день: 9 декабря. Поход к колористу стоит перенести, чтобы не ослабить структуру волос и не разочароваться в результате.