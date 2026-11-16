Шуринс вспомнил о романе с MamaRika на «Фабрике звезд» и раскрыл причину разрыва

Певец признал собственные ошибки в отношениях

Автор: Коваленко Наталья

Латвийский музыкант Стас Шуринс, ставленный победителем третьего сезона украинской «Фабрики звезд», откровенно рассказал о романе с певицей MamaRika. Их отношения начались в 2009 году на телепроекте, однако продержались всего полгода. В интервью Славе Демину артист впервые признался, что именно помешало им продолжить романтическую историю.

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По словам Шуринса, на момент знакомства они оба были слишком молоды и не готовы к серьезным вызовам. Длительное пребывание в закрытом пространстве реалити-шоу, неопределенность относительно будущего и разница характеров быстро дали о себе знать. Певец признал свои ошибки в отношениях, заявив, что часто вел себя неправильно.

«Мы оба были очень молоды. У MamaRika нелегкий характер, а у меня мозгов было много, но я не умел ими пользоваться. Куча моментов, в которых я вел себя не по-джентльменски. Мы были в закрытом пространстве длительное время, до конца не понимали, что мы делаем, что такое настоящие отношения. Оба наделали дел, но я не могу сказать, что я горжусь тем, как я проявлялся в отношениях», — поделился музыкант.

В качестве примера своих ошибок Стас привел ситуации, когда мог бестактно прокомментировать внешность MamaRika. Он отметил, что были и более серьезные моменты, но озвучивать их отказался. По мнению артиста, букетно-конфетный период проходит очень быстро, а когда начинаются бытовые вопросы, одних лишь чувств мало.

«Отношения — это очень деликатный момент. Букетно-конфетный период заканчивается очень быстро, особенно когда возникают бытовые вопросы. Это нужно решать, с этим нужно справляться, нужно знать и уметь. Если ты не умеешь, то оба должны быть готовы учиться вместе. Возможно, мы друг от друга ожидали другого. Во всяком случае, сложилось так, как сложилось. Эти отношения были в моей жизни, и я благодарен опыту, который у меня был», — добавил артист.

Сегодня бывшие влюбленные поддерживают теплую, хоть и не слишком близкую связь. MamaRika даже приглашала Стаса на свой сольный концерт, однако из-за обстоятельств певец тогда не смог приехать.