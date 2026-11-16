Спирс выложила новое странное видео с использованием кухонных ножей

Бритни Спирс поделилась очередным домашним роликом в нижнем белье, в котором зафиксированы ее причудливые танцы.

Спирс не совсем поняла, что делает с ножами, но ей это понравилось

Бритни Спирс в очередной раз привлекла внимание подписчиков выходкой. На этот раз 44-летняя артистка опубликовала в инстаграме видео, на котором пляшет с ножами в руках.

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На кадрах американская поп-звезда хаотично двигается, размахивает острыми предметами и заставляет их звенеть. Для необычного перформанса Бритни выбрала короткий топ в горошек и белые трусики.

Не менее странной оказалась и подпись к ролику. Спирс рассказала, что устроила десять выступлений с ножами, сменив за это время четыре образа. Она добавила, что ей очень понравился громкий звук, возникавший во время ее импровизированного действа в гостиной.

Еще певица вспомнила о неожиданном звонке от брата, который, по ее словам, впервые за много лет связался с ней именно в тот день. Бритни продолжила, что не совсем понимала, что делает с ножами, однако сам процесс и созданный шум пришлись ей по душе.

instagram britneyspears

instagram britneyspears

instagram britneyspears

instagram britneyspears

instagram britneyspears

instagram britneyspears

instagram britneyspears

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Другая любимая соцсетевая забава Бритни Спирс – сниматься топлес или вообще обнаженной. Как-то блондинка, например, показалась с неприкрытой грудью и цветком на шее.