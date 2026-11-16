Со времен «Подъема»: Педан поделился архивным фото с Фреймут и Притулой

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Автор: Коваленко Наталья

Со времен «Подъема»: Педан поделился архивным фото с Фреймутом и Притулой instagram.com/pedanos

Известный украинский телеведущий Александр Педан поздравил коллег с Днем работников радио, телевидения и связи, опубликовав на своей странице в инстаграме подборку архивных кадров.

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Первым в карусели он разместил снимок времен утреннего шоу «Подъем» на Новом канале, где вместе с ним за одним столом позировали его соведущие Ольга Фреймут и Сергей Притула. Звездная троица работала в телепроекте в 2008–2011 годах.

Также Педан показал кадры со съемок «Хто зверху?», «Я люблю Україну», «Суперинтуиции», «Comedy Club UA» и Improv live show.

«С Днем работников радио, телевидения и связи! Сделал для вас небольшую подборку, связанную со мной и этим праздником. И, конечно, поздравляю всех причастных! Вдохновения, сил и мотивации продолжать работать, творить и развивать украинское медиапространство даже в такие нелегкие для нашей страны времена», — написал Александр.

Александр Педан instagram.com/pedanos

Александр Педан instagram.com/pedanos

Александр Педан instagram.com/pedanos

Александр Педан instagram.com/pedanos

Александр Педан instagram.com/pedanos

Александр Педан instagram.com/pedanos

Александр Педан instagram.com/pedanos