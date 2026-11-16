«Холостяк» Кравцов слив переписку, где финалистка 13-го сезона Юзьвак предлагала ему пиар-роман

Как отреагировала Анастасия

Автор: Коваленко Наталья

Главный герой романтического шоу «Холостяк-15», баскетболист Вячеслав Кравцов, обнародовал прямо в эфире пятого выпуска личные сообщения от финалистки 13-го сезона проекта, таролога Анастасии Юзьвак. Как выяснилось, девушка предлагала спортсмену разыграть историю любви исключительно ради взаимного пиара и финансовой выгоды.

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Скриншоты переписки, которые показали в эфире телеканала СТБ, мгновенно разлетелись по сети, в частности на платформе Threads. Согласно обнародованным сообщениям, Юзьвак хотела попасть в новый сезон проекта через индивидуальное свидание. По легенде, они якобы познакомились вне камер и между ними вспыхнула симпатия. Девушка убеждала Кравцова, что ее медийность поможет раскрутить его личный бренд, довести их пару до финала, а впоследствии удачно монетизировать этот союз.

«На тебя у спонсоров планы такие: увеличить твою популярность здесь благодаря созданию звездной пары на определенное время. После "Холостяка" у нас будет полгода — 8 месяцев на повышение твоей популярности до максимума. После этого будет распродажа спортсменов. Скорее всего, тебя благодаря популярности смогут продать подороже в Лондонский баскетбольный клуб. Я понимаю, что "Холостяк" для тебя работа. Это твой шанс еще хорошо поиграть в баскетбол и получить с этого доход», — говорилось в сообщениях таролога.

Сам Вячеслав Кравцов резко отклонил такое бизнес-предложение. Баскетболист подчеркнул, что ему было приятно пересечься с Анастасией во время благотворительного баскетбольного матча в четвертом эпизоде, однако строить фейковые отношения ради контрактов и хайпа он не намерен.

Переписка Кравцова и Юзьвак threads.com/@_korolenkoo_

Переписка Кравцова и Юзьвак threads.com/@_korolenkoo_

Переписка Кравцова и Юзьвак threads.com/@_korolenkoo_

Переписка Кравцова и Юзьвак threads.com/@_korolenkoo_

После выхода эпизода на Анастасию Юзьвак обрушилась волна критики как от нынешних участниц, так и от зрителей, обвинивших ее в неискренности. В своем инстаграме девушка ответила на хейт, намекнув, что зрителям показали вырванный из контекста фрагмент.

«Шоу-бизнес — очень интересная индустрия. Я бы с радостью показала всю переписку с каналом и Славой. Это бы все объяснило вам, но есть такая штука, как контракт и неразглашение определенной информации. Скоро я осторожно приоткрою ход дела, чтобы не перечеркивать идеальные образы участников шоу. Я открыто и честно заявляла, заявляю и буду заявлять о своих намерениях, даже если социально это называют "лицемерной девочкой"», — прокомментировала скандал Юзьвак.