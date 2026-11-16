Шэрон Стоун публично обратилась к будущей невестке-украинке

Голливудская актриса оставила комментарий под постом невесты сына

Автор: Коваленко Наталья

Голливудская актриса Шэрон Стоун прокомментировала один из постов в инстаграме будущей жены ее старшего сына Роана Джозефа Бронштейна, украинки Анны Евтушенко.

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По случаю годовщины отношений 22-летняя Анна опубликовала серию черно-белых фотографий с возлюбленным, добавив трогательную подпись: «Счастливой нам годовщины, люблю тебя, Роан». Роан ответил на пост невесты, назвав этот день своим самым любимым в году.

Комментарий Роана

К поздравлениям влюбленной пары присоединилась и сама Шэрон Стоун. Кинозвезда написала, что чрезвычайно рада за пару, и добавила, что вскоре официально станет свекровью.

«Я безгранично счастлива за вас обоих! С любовью, мама, которая вскоре станет свекровью», — написала голливудская звезда. Анна в ответ написала: «Мы вас любим! Я и мечтать не могла о такой лучшей будущей свекрови».

Комментарий Шэрон Стоун

Роан и Анна официально объявили о своей помолвке в конце 2025 года. Известно, что Евтушенко работает в сферах маркетинга и моделинга. Девушка публично поддерживает Родину и периодически делает посты на украинском языке.