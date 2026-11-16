Мэрайя Кэри взволновала фанов появлением в необычной для себя обуви

Исполнительница хита All I Want for Christmas Is You, говорят, имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Мэрайя Кэри обеспокоила почитателей своим появлением в бразильском Сан-Паулу. Внимание пользователей сети привлекла не только необычная походка артистки, но и то, что во время передвижения она держалась за свою помощницу.

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На видео, которое распространили в сети, видно, как 57-летняя американская певица выходит из автомобиля на каблуке и направляется к публике. Ее неуверенные шаги заставили поклонников предположить, что у артистки могут быть проблемы с тазобедренными суставами. Некоторые пользователи даже заговорили о возможной необходимости операции по замене суставов. В то же время, сама Кэри не комментировала слухи о состоянии своего здоровья, пишет Meaww.

Несмотря на беспокойство фанов, певица выглядела бодро, улыбалась, общалась с присутствующими и охотно раздавала автографы.

Впоследствии в сети появились и другие кадры из Бразилии, на которых Мерайя предстала в мини-юбке и лоферах Gucci. Такой выбор обуви стал неожиданностью для публики, ведь знаменитость обычно предпочитает высокие каблуки.

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На этот раз в лоферах артистка передвигалась гораздо увереннее, однако это не развеяло волнение ее поклонников. Они продолжают следить за новостями и ожидают информацию о самочувствии публичного лица.