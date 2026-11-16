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Трехлетний сын Рианны и A$AP Rocky поразил дебютом на обложке глянца

Во время съемки Райот Роуз примерил дорогие брендовые вещи

Автор: Коваленко Наталья
Трехлетний сын Рианны и A$AP Rocky поразил дебютом на обложке глянца
Трехлетний сын Рианны и A$AP Rocky поразил дебютом на обложке глянца instagram.com/badgalriri

Звездная пара Рианна и A$AP Rocky похвастались новым достижением своего младшего сына. 3-летний Райот Роуз впервые появился в фотосессии для модного журнала. Мальчик стал главным героем сразу шести уникальных обложек будущего выпуска глянца Arena Homme+. Новостью о первой модельной работе сына Рианна поделилась в своем инстаграме.

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Для дебютной съемки маленький Райот примерил роскошные брендовые вещи. На одной из обложек мальчик позировал в эксклюзивном жакете Chanel стоимостью более 12 тысяч долларов. В другом кадре он демонстрирует бриллиантово-рубиновое колье от Chopard.

На еще одном снимке Райот появился вместе с мамой. Рианна одета в тот самый символический красный комбинезон от Loewe, в котором она выступала на Супербоуле в 2023 году. Именно тогда певица впервые публично объявила о своей беременности этим малышом.

Напомним, что Рианна и A$AP Rocky также воспитывают старшего сына Ризу и дочь Роки.

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Теги:
Рианна, обложка, Asap Rocky, шоу-бизнес, дети звезд

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