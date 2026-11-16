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Деми Мур позировала с тремя дочерьми от Брюса Уиллиса на благотворительном вечере

Зіркова родина відвідала захід Baby2Baby

Автор: Коваленко Наталья
Деми Мур позировала с тремя дочерьми от Брюса Уиллиса на благотворительном вечере
Деми Мур позировала с тремя дочерьми от Брюса Уиллиса на благотворительном вечере
Getty Images

Голливудская актриса Деми Мур совершила редкий выход на красную дорожку со своими детьми. 64-летняя звезда посетила ежегодный благотворительный гала-вечер Baby2Baby в Лос-Анджелесе в компании трех дочерей от брака с Брюсом Уиллисом — Румер, Скаут и Таллулы.

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Вечер стал особенным для актрисы еще и потому, что она получила почетную награду Giving Tree Award за многолетнюю и активную поддержку детей из уязвимых семей и малоимущих семей.

Деми Мур с дочерьми на гала-вечере Baby2Baby 2026
Деми Мур с дочерьми на гала-вечере Baby2Baby 2026
Getty Images

Мур появилась на светском событии в длинном черном платье с глубоким V-образным декольте, длинными рукавами, элегантным шлейфом, объемными воланами и полупрозрачной голубой лентой на талии.

Деми Мур с дочерьми на гала-вечере Baby2Baby 2026
Деми Мур с дочерьми на гала-вечере Baby2Baby 2026
Getty Images

38-летняя Румер выбрала полупрозрачное белое платье, 35-летняя Скаут была в кружевном платье нюдового цвета с пайетками и бантом на талии, а 32-летняя Таллула посетила мероприятие в платье желтого оттенка с цветочным принтом.

Деми Мур с дочерьми на гала-вечере Baby2Baby 2026
Деми Мур с дочерьми на гала-вечере Baby2Baby 2026
Getty Images

В последний раз все четверо позировали вместе на официальном мероприятии в марте 2025 года во время вечеринки после «Оскара».

Деми Мур с дочерьми на гала-вечере Baby2Baby 2026
Деми Мур с дочерьми на гала-вечере Baby2Baby 2026
Getty Images

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Теги:
Брюс Уиллис, Деми Мур, дети звезд, Таллула Уиллис, Румер Уиллис

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