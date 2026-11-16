Фреймут приготовила фото для правнуков

Ольга Фреймут хотела бы, чтобы ее новые фотографии показали дальним потомкам.

Украинская телеведущая и эксперт по этикету Оля Фреймут продолжает делиться с подписчиками стильными фотосессиями. На этот раз 44-летняя знаменитость предстала перед камерой в бархатном жакете от украинского бренда.

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Фотографии звезда опубликовала в соцсети. Их сопровождает необычное пожелание блондинки. Фреймут отметила, что хотела бы, чтобы эти портреты показали ее правнукам.

Для фотосессии телеведущая выбрала жакет в оттенке, который производитель назвал янтарным медом. На кадрах Оля выглядит серьезно и позирует с задумчивым выражением лица.

Выразительности портретам добавил макияж с акцентом на глаза, который создал драматичный эффект и подчеркнул черты лица. Дополнили образ серьги.

instagram freimutolia

instagram freimutolia

instagram freimutolia

instagram freimutolia

instagram freimutolia

instagram freimutolia

instagram freimutolia

Стоимость бархатного жакета с вышивкой на сайте украинского бренда составляет 26 800 гривен

К слову, Фреймут четыре месяца назад сделала операцию по подтяжке груди.

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Ранее телеведущая также рассказывала о своем отношении к возрастным изменениям. Она отмечала, что любит собственные морщины, однако не отказывается от ботокса в области лба и других косметологических процедур для тонуса лица.