38-летняя Шоптенко призналась, планирует ли родить ребенка в третьем браке

Недавно танцовщица вышла замуж за австрийца

Автор: Коваленко Наталья

Известная украинская хореограф Алена Шоптенко, которая в сентябре в третий раз вышла замуж, поделилась новыми подробностями своей семейной жизни. В интервью для Люкс ФМ 38-летняя победительница шоу «Танцы со звездами» рассказала, планирует ли она родить ребенка от своего нынешнего возлюбленного, австрийца Кристиана Кайроса.

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Несмотря на то, что у супругов уже большая семья, они не исключают ее дальнейшего расширения. От второго брака с предпринимателем Алексеем Ивановим Алена воспитывает 8-летнего сына Алексея. У самого Кристиана есть трое детей от предыдущего брака.

«Да, мы с Кристианом говорим об общем ребенке», — призналась танцовщица.

Елена Шоптенко с третьим мужем facebook.com/shoptenko.alena

Рассказывать об отношениях между детьми и их совместном досуге Шоптенко категорически отказалась, объяснив это этическими соображениями.

«Это та часть нашей семейной жизни, которую я не хотела бы комментировать публично. Ведь это не только моя история, но и история детей, у которых есть своя мама. Я уважаю их право на приватность и не считаю правильным рассказывать об их жизни без ее согласия», — подчеркнула звезда.

Елена Шоптенко с третьим мужем и сыном facebook.com/shoptenko.alena

Напомним, что свадьба пары состоялась в старинном замке в Нижней Австрии, недалеко от Вены. На церемонии соединились культурные традиции обеих стран: молодожены становились на традиционный украинский вышитый рушник, а также исполнили австрийский свадебный обряд — вместе распилили деревянное брусчатое бревно двусторонней пилой в знак готовности совместно преодолевать любые жизненные трудности.