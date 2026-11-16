Астафьева рассекретила свое настоящее имя в паспорте

Певица призналась, как записана в официальных документах

Автор: Коваленко Наталья

Известная украинская певица, модель и телеведущая Даша Астафьева удивила поклонников признанием о своем настоящем имени. Во время интервью для проекта Суспільне Культура в эфире подкаста Unzip ведущий Альберт Цукренко неожиданно обратился к звездной гостье, назвав ее Одаркой.

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Артистка встретила это с юмором, однако сразу раскрыла, как официально звучит ее имя в паспорте. Астафьева призналась, что по документам она Дария, и обратила внимание на правильное произношение. По ее словам, ударение падает на второй слог, как в имени Мария.

«Одарка? Пускай будет. Вообще-то я по паспорту Дария, но для тебя я готова быть Одаркой. Дария — как Мария», — подчеркнула она.

Также знаменитость объяснила, что использует сценическое имя «Даша» для близости с аудиторией.

«Я всю жизнь Дария. Просто мне кажется, что Даша — это немного такое, более близкое к людям имя. Не потому, что я люблю Россию», — пояснила исполнительница.