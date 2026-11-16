АфишаАфиша
Русский Українська

42-летняя Аврил Лавин впервые стала мамой: фото певицы с первенцем

Исполнительница рассекретила пол новорожденного ребенка

Автор: Коваленко Наталья
42-летняя Аврил Лавин впервые стала мамой: фото певицы с первенцем
42-летняя Аврил Лавин впервые стала мамой: фото певицы с первенцем instagram.com/avrillavigne

Канадская певица Аврил Лавин ошеломила поклонников неожиданной новостью. 42-летняя исполнительница объявила в инстаграме, что впервые стала мамой. 13 ноября Аврил опубликовала первые кадры с ребенком и рассекретила, что у нее родилась девочка.

Читай также: Ди Каприо громко отпраздновал 52-летие в Беверли-Хиллз: кто пришел на вечеринку

На первом фото знаменитость вместе со своим таинственным партнером нежно держат крохотную ручку дочки. На втором кадре певица прижимает к груди малышку, одетую в стильный леопардовый комбинезон и повязку. А на третьем фото Аврил показала три пары фирменных кедов Vans в черно-белую клеточку на скейтборде.

«Наша мини-принцесса прибыла», — подписала снимки новоиспеченная мамочка, добавив эмодзи розового бантика, короны, бутылочки и сердечка.

Пока Лавин держит в тайне имя новорожденной дочки и личность ее отца. В последнее время певица не афишировала никаких новых романов и не появлялась на публике с избранником.

Напомним, что певица была дважды замужем: за фронтменом группы Sum 41 Дериком Уибли (2006–2010) и лидером Nickelback Чедом Крюгером (2013–2015). Также у артистки были громкие романы с Броди Дженнером, рэпером Tyga, и она была помолвлена с музыкантом Mod Sun, с которым рассталась в 2023 году.

Аврил Лавин впервые стала мамой instagram.com/avrillavigne
Аврил Лавин впервые стала мамой instagram.com/avrillavigne

Аврил Лавин впервые стала мамой instagram.com/avrillavigne
Аврил Лавин впервые стала мамой instagram.com/avrillavigne

Аврил Лавин впервые стала мамой instagram.com/avrillavigne
Аврил Лавин впервые стала мамой instagram.com/avrillavigne

Читайте нас в Google.News
Теги:
Аврил Лавин, шоу-бизнес, дети звезд

Статьи по теме

Фреймут приготовила фото для правнуков
Фреймут приготовила фото для правнуков
Астафьева рассекретила свое настоящее имя в паспорте
Астафьева рассекретила свое настоящее имя в паспорте
Ди Каприо громко отпраздновал 52-летие в Беверли-Хиллз: кто пришел на вечеринку
Ди Каприо громко отпраздновал 52-летие в Беверли-Хиллз: кто пришел на вечеринку
Фреймут показала результат подтяжки груди спустя 4 месяца после операции
Фреймут показала результат подтяжки груди спустя 4 месяца после операции
Витвицкая крестила сына и впервые показала его лицо
Витвицкая крестила сына и впервые показала его лицо
Как сварить идеальный глинтвейн дома: классический рецепт с цитрусами и пряностями
Как сварить идеальный глинтвейн дома: классический рецепт с цитрусами и пряностями

Личность дня

Самые высокооплачиваемые актеры сериалов: кто зарабатывает 2 млн долларов за эпизод

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK