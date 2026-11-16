Раскрыт список звездных гостей

Автор: Коваленко Наталья

Ди Каприо громко отпраздновал 52-летие в Беверли-Хиллз: кто пришел на вечеринку

Всемирно известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо отпраздновал день рождения в компании звездных друзей. Именинник, который официально отметил 52-летие еще 11 ноября, устроил грандиозную закрытую вечеринку в субботу вечером в частном особняке в Беверли-Хиллз, Лос-Анджелесе.

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Событие собрало немало громких имен мирового кинематографа, музыкальной индустрии и бизнеса. По данным People , среди гостей были замечены давние друзья и коллеги актера по съемочной площадке, в частности Тоби Магуайр, с которым Лео снимался в «Великом Гэтсби», Джона Хилл, коллега по «Волку с Уолл-стрит», Аль Пачино, с которым актер играл в ленте «Однажды в... Голливуде».

Также на празднике засветились актеры Орландо Блум, Эдвард Нортон, Эдриен Броуди, Александр Скарсгард, Кейси Аффлек, Эмиль Хирш, Джованни Рибизи, Лукас Хаас, Винсент Лареска и Лора Хэрриер, модель Кара Делевинь, миллиардер Джефф Безос с женой Лорен Санчес, музыканты 50 Cent, Ice Spice и Anderson .Paak, дети барабанщика Трэвиса Баркера — Алабама и Лэндон, инфлюенсеры и светские персоны Стасси Караниколау, Фай Хадра, Кори Гэмбл, Сара Джейн Надер, Зак Биа и Ник Винсент, дизайнер ювелирных украшений Дженнифер Мейер, музыкальный менеджер Гай Осири и кинопродюсер Кэш Уоррен.

Папарацци засняли многих знаменитостей на подъезде и при выходе из частного дома, где празднование продолжалось почти до утра.