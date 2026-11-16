Фреймут показала результат подтяжки груди спустя 4 месяца после операции

Ведущая поделилась впечатлениями от мастопексии

Автор: Коваленко Наталья

Известная украинская телеведущая и журналистка Ольга Фреймут рассказала подписчикам о собственном опыте пластической хирургии. 44-я звезда продемонстрировала в инстаграме результат мастопексии (подтяжки груди без установки имплантатов) спустя четыре месяца после операции и рассказала о непростом пути реабилитации.

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По словам Ольги, она обратилась в одну из клиник во Львове из-за желания вернуть красивую форму бюста, которая изменилась после рождения трех детей. Звезда принципиально выбрала украинских специалистов и призналась, что не жалеет о своем решении.

«Показываю декольте после мастопексии — подтяжки груди без имплантатов. Прошло четыре месяца, и это было лучшее "решение красоты", которое я когда-либо принимала... Так радостно снова иметь свой силуэт, который немного "сносился" после рождения троих деток. Осложнений нет. Вы вернули мне уверенность и здоровье», — поделилась эмоциями телеведущая.

Фреймут добавила, что благодаря операции теперь чувствует себя гораздо увереннее, может свободно носить платья с глубоким декольте, обходиться без бюстгальтера и заниматься активными спортивными упражнениями без малейшего дискомфорта. Звезда призналась, что на теле остались небольшие послеоперационные шрамы, однако современные методики позволяют легко их отшлифовать.

В то же время телеведущая не стала скрывать, что процесс восстановления был довольно болезненным и требовал терпения. Первый месяц после операции ей пришлось спать исключительно на спине и ограничивать движения руками, а любые нагрузки были под запретом. Впрочем, по мнению Ольги, эта временная боль быстро забывается — «как забывается боль после родов».